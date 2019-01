Devises : bien modeste rebond de l'euro/dollar

03/01/2019 | 11:59

Jeudi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne tentait de rebondir après sa glissade de la veille. Après - 1,24% hier, l'euro reprend ainsi 0,28% face à sa contrepartie américaine à 1,1372 dollar, et même plus de 1% contre le yen à 122,30. Rien à signaler contre le franc suisse (+ 0,09%) quand la principale devise du Vieux Continent cède 0,48% contre le sterling.



'Les indicateurs confirmant le ralentissement de l'activité mondiale ne manquent pas en ce début d'année', commentent ce matin les analystes de Saxo Banque en référence aux indicateurs d'activité PMI manufacturiers peu engageants publiés récemment en Chine et dans la zone euro.



'Même la Pologne, qui affiche une croissance insolente, commence à ressentir les effets néfastes du contexte international', ajoutent les spécialistes, qui concluent : 'La croissance mondiale est clairement mal orientée en ce début 2019', notamment en zone euro. Par exemple, l'Allemagne est notamment réputée sensible à la demande asiatique, notamment celle de la Chine.



Notons que le Royaume-Uni n'est pas vraiment épargné puisque l'indice PMI national de la construction, publié ce matin, est ressorti à 52,8 points en décembre, contre des attentes à 52,9 et un chiffre de 53,4 pour novembre. Il s'agit d'un plus bas de trois mois, même si un rebond est attendu en 2019, en raison des infrastructures alors que plusieurs projets ont été reportés ces dernières années.



EG





