Devises : l'euro au seuil des 1,10 dollar vendredi midi

04/10/2019 | 12:57

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tenait au seuil des 1,10 dollar avant la publication d'une statistique américaine clé. Pour l'heure, l'euro grappille 0,07% à 1,0978 dollar, absence de tendance qui vaut aussi contre le sterling et le yen.



Les cambistes suivront de près la 'reine des statistiques' qui sera publiée cet après-midi aux Etats-Unis : le rapport mensuel sur l'emploi pour septembre. Le consensus table sur la création de 140.000 emplois non agricoles, après 130.000 en août. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,7%.



Ce chiffre sera suivi d'autant plus près qu'il fait suite à des indices d'activité ISM mal orientés, tant du point de vue manufacturier que, et quoique dans une moindre mesure, dans les services.



Ce n'est pas tout. Comme l'indique un analyste parisien, 'cette fin de semaine s'annonce compliquée avec la publication des chiffres de l'emploi du Bureau of Labor Statistics cet après-midi et une intervention de Jerome Powell, lors d'un colloque sur l'emploi et les prix, à 20 heures, heure de Paris'



