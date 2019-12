Devises : l'euro cale sous les 1,11 dollar

04/12/2019 | 12:59

A mi-séance mercredi, la monnaie unique européenne était toujours sans grand changement face au billet vert américain (- 0,11%), à 1,1070 dollar.



Quid du deal commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine ? Les dernières déclarations de Donald Trump suggèrent que, contrairement aux précédentes, l'imminence n'était plus de mise.



'Alors que les déclarations de Donald Trump ont renforcé l'incertitude - et par conséquent les craintes de dégradation supplémentaire de la conjoncture économique -, le billet vert était stable - voire en très légère baisse - face à l'euro et il creusait ses pertes face au yen et au franc suisse', commentaient ce matin des spécialistes parisiens.



Enfin, ce matin en Europe, l'indice d'activité PMI pour novembre est ressorti à 50,6, alors qu'il était attendu à 50,3.





