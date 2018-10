Devises : l'euro 'collé' à 1,1350 dollar

30/10/2018 | 13:09

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne suivait des tendances éparses face à ses principales contreparties. En baisse de 0,20% contre le billet vert à 1,1351 dollar, tendance qui vaut également contre le franc suisse, l'euro prenait en revanche environ 0,25% face au yen comme contre le sterling.



En baisse de 6% face au billet vert sur six mois, la monnaie unique perd de nouveau du terrain contre le dollar et le yen, deux valeurs refuge, alors que le Vieux continent ne cesse d'inquiéter. 'Un risque politique assez inattendu en Europe semble émerger au fur à mesure que le leadership de Merkel est contesté sur le plan domestique', soulignent les analystes de Saxo Banque. La chancelière d'Allemagne a annoncé qu'elle ne sera pas candidate à sa succession à la tête de la CDU, son parti politique, en 2021.



'L'Allemagne, qui a été jusqu'à présent un élément de stabilité majeur en Europe, pourrait devenir du jour au lendemain le nouveau point de fragilité', s'inquiètent les spécialistes. Et ce alors que les négociations du Brexit et le budget italien posent déjà des questions difficiles.



Autre élément de pesanteur pour l'euro : des statistiques décevantes, comme ce matin la croissance du PIB de l'Eurozone au 3e trimestre, ressorti en première estimation à 0,2% entre le T2 et le T3 alors qu'il était attendu à 0,4%, comme tel était déjà le cas trois mois plus tôt.



Chez ING, on se veut cependant rassurant en indiquant que ce ralentissement semble essentiellement lié aux conséquences de l'entrée en vigueur du protocole WLTP, qui a pesé sur la production automobile, mais pourrait ne pas se reproduire au T4.



EG









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.