Devises: l'euro continue de baisser face au dollar après les annonces de la Fed

Paris (awp/afp) - L'euro continuait de perdre du terrain vendredi matin face au dollar, qui sort renforcé après les annonces de la Fed et les élections de mi-mandat, tandis que les marchés se tournent désormais vers le Brexit et le budget italien.

Vers 07H10 GMT (08H10 HEC), la monnaie européenne valait 1,1341 dollar, contre 1,1363 jeudi vers 21H00 GMT.

"L'euro était en retrait depuis les annonces de la Fed, mais c'est surtout une histoire qui concerne le dollar américain", a souligné David de Garis, analyste chez National Australia Bank.

La Fed a annoncé maintenir ses taux en l'état mais a promis de futures hausses. Les augmentations de taux d'intérêt rendent normalement le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

"On a l'impression que toutes les échéances américaines sont passées mais il ne faut pas oublier la rencontre entre" les présidents des États-Unis et de la Chine "à la fin du mois", en marge du G20 à Buenos Aires, a rappelé Mizuho Securities dans une note à ses clients.

Les analystes s'accordent toutefois pour dire que les marchés devraient reporter leur attention ce mois-ci sur l'Europe, où figurent en haut de l'agenda la controverse sur le budget italien et les négociations autour du Brexit qui pourraient aboutir en début de semaine prochaine, selon David de Garis.

La livre était quasi stable face à l'euro et en léger recul face au dollar à 1,3028 dollar contre 1,3062 jeudi à 21h00 GMT.

Parmi les autres devises, le dollar baissait légèrement face au yen, à 113,89 yens vendredi contre 114,07 jeudi soir.

La monnaie japonaise reprenait du terrain face à l'euro, à 129,17 yens vendredi, contre 129,61 la veille.

Le franc suisse restait lui quasi stable par rapport à l'euro à 1,1430 franc suisse vendredi matin pour un euro, contre 1,1431 mercredi soir. Il baissait en revanche face au dollar à 1,0079 franc suisse contre 1,0059 la veille.

L'once d'or valait 1.218,70 dollars, contre 1.223,99 dollars jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,9464 yuans pour un dollar vendredi contre 6,9345 yuans jeudi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.402,82 dollars, contre 6.419,50 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi 08H10 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1341 1,1363 EUR/JPY 129,17 129,61 EUR/CHF 1,1430 1,1431 EUR/GBP 0,8705 0,8699 USD/JPY 113,89 114,07 USD/CHF 1,0079 1,0059 GBP/USD 1,3028 1,3062

ats/jh