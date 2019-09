Devises : l'euro continue de s'enfoncer face au dollar

03/09/2019 | 13:00

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait de s'enfoncer face à ses principales contreparties, à l'exception du sterling. A mi-séance, l'euro perdait ainsi 0,27% à 1,0941 dollar, un de ses plus bas niveaux depuis le printemps 2017, tout en suivant des mouvements similaires contre le yen et le franc suisse. Mais en raison du Brexit, l'euro gagne à l'inverse 0,35% à 0,9123 livre.



Premier élément, alors que les boursiers américains reprendront du service tout à l'heure après le Labor Day, qui hier était férié outre-Atlantique : l'absence d'amélioration concrète des tensions commerciales sino-américaines, en dépit des discours rassurants provenant de Washington.



'Le marché est peut-être en train de changer son regard sur l'évolution du dossier sino-américain', commente La Banque Postale AM ce matin. 'Il paraît développer une asymétrie vis-à-vis des déclarations du président Trump en la matière : scepticisme quand les propos font preuve d'optimisme et inquiétude quand ils participent d'une montée des tensions. Il faut dire qu'hier le décalage entre la perspective dressée par chacun des deux camps était patent', ajoutent les spécialistes.



Du côté du Brexit, pas d'amélioration non plus. 'La suspension du parlement britannique jusqu'au 14 octobre renforce la probabilité d'une sortie (du Royaume-Uni de l'UE, ndlr) à sans accord. Cela sera surtout le vecteur de nouvelles tensions politiques. Le sterling replonge logiquement et la volatilité du 'cable' (taux de change sterling/dollar) s'envole', indique Ostrum AM ce matin.



Par ailleurs, les cambistes ont appris ce matin que l'indice des prix à la production de la zone euro avait augmenté de 0,2% entre juin et juillet derniers, après - 0,6% précédemment.



Dans le courant de l'après-midi, ils guetteront l'indice ISM manufacturier des Etats-Unis, attendu à 51,1 points en août après 51,2 points précédemment.



EG











