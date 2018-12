Devises : l'euro déborde de nouveau les 1,14 dollar

04/12/2018 | 13:09

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne continuait de se reprendre face à sa contrepartie américaine alors que le risque de tensions commerciales a reculé. A cette heure, l'euro ajoute 0,55% aux 0,32% gagnés hier pour atteindre 1,1413 dollar. En revanche, il corrige de ses hausses de la veille face au yen et au sterling.



Chez Saxo Banque, on salue toujours l'issue du G20 de Buenos Aires, ce qui a entraîné le repli du dollar qui, par précaution, avait la semaine dernière profité de son statut de devise refuge.



Mais les analystes restent vigilants : 'maintenant que le président Trump a négocié un cessez-le-feu avec la Chine, il a les coudées franches pour s'attaquer à l'Allemagne et notamment à son industrie automobile. Alors que plane toujours sur le secteur la menace d'une taxe à 25%, la rencontre prévue aujourd'hui entre le président américain et les principaux constructeurs automobiles allemands sera d'une importance particulière', indiquent-ils.



Par ailleurs, une réunion du conseil Ecofin de l'Union européenne est prévue aujourd'hui. 'Taxe digitale et union bancaire sont au programme officiel. Le cas italien pourrait aussi être abordé à la suite de l'Eurogroupe de lundi', souligne-t-on chez Oddo BHF.



Face au dollar, 'la livre sterling n'a pas profité de la faiblesse du billet vert et a touché son plus bas niveau depuis fin octobre dans un climat d'inquiétude croissante liée au vote du Parlement britannique sur le Brexit, prévu le 11 décembre', commentent ce matin des spécialistes.



EG







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.