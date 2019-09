Devises : l'euro/dollar atone mardi midi malgré l'Ifo

24/09/2019 | 12:57

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait presque parfaitement stable, aux environs immédiats des 1,10 dollar. A cette heure, et après - 0,11% hier, l'euro grappille 0,03% à 1,0999 dollar, suivant une absence de tendance similaire face au franc suisse. L'euro gagne cependant 0,23% contre le yen, et en perd autant contre le sterling.



Après les indices PMI de la veille, le principal indicateur européen de la matinée, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne pour le mois de septembre, n'avait rien de vraiment enthousiasmant : à 94,6 points, il est certes ressorti légèrement au-dessus des attentes, et aussi au chiffre du mois précédent (94,3 points). Mais le sous-indice des anticipations tombe à 90,8 points, ce qui est inférieur aux attentes comme au chiffre du mois précédent.



Cela étant, la perspective d'un ralentissement plus marqué que prévu en zone euro s'accompagne de mesures d'assouplissement décidées par la BCE, qui pourraient renforcées lors de ses prochains conseils des gouverneurs.



D'ailleurs, estime-t-on chez Capital Economics, 'la faiblesse continue de l'économie allemande, qui provient de son secteur manufacturier dépendant des exportations, maintiendra la pression sur le gouvernement de Berlin pour qu'il tienne compte de l'appel de Mario Draghi à une politique fiscale plus souple. Nous pensons toutefois qu'une éventuelle relance budgétaire sera trop timide pour faire vraiment la différence'.



Du côté du Brexit, l'incertitude et la confusion restent à l'ordre du jour alors que la Cour suprême vient de juger que la suspension du parlement décidée par le gouvernement de Boris Johnson était illégale.



