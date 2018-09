Devises : l'euro/dollar attend patiemment Mario Draghi

13/09/2018 | 13:13

Jeudi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne se tassait très modérément de 0,11% face au billet vert à 1,1617 dollar, suivant des tendances similaires contre les autres grandes devises. La décision et la réunion de la BCE, qui interviendra après celle de la Banque d'Angleterre, en tout début d'après-midi, suscite l'attentisme des opérateurs. Si ce n'est celle de la banque centrale turque.



Quid des dernières annonces statistiques ? Hier soir, le Beige Book, le recueil conjoncturel publié périodiquement par la Fed, n'a pas suscité de réaction particulière. La croissance est toujours qualifiée de modérée aux Etats-Unis et l'évolution de l'indice des prix à la consommation ne donne pas de signe particulier de tension.



Pas plus, ce matin, que la publication d'une inflation stable en Allemagne, à 1,9% sur un an en août, comme attendu et comme en juillet. Idem en France, quoi qu'à un taux supérieur (2,6%).



Mais l'essentiel est ailleurs, du côté de l'actualité des banques centrales. Même si 'les réunions pour la zone euro et le Royaume-Uni devraient accoucher d'une souris', estiment les analystes de Saxo Banque. Un avis partagé par Aurel BGC, qui n'attend aucune décision nouvelle, ni d'ailleurs de modification substantielle des projections macroéconomiques.



'On suivra surtout l'explication par Mario Draghi de l'analyse des banquiers centraux européens sur les risques multiples qui pèsent sur les perspectives de croissance en Euroland', ajoutent ces derniers.



'Du fait de la dégradation observée de l'environnement économique, en lien avec la guerre commerciale, la BCE devrait souligner la nécessité de maintenir un certain degré de soutien au marché et au crédit, via le forward guidance, les taux et la politique de réinvestissement. La phase de questions-réponses avec les journalistes devrait certainement aborder l'Italie (pour des raisons évidentes) en lien avec les discussions actuelles sur le budget', indique encore Saxo Banque.



Par ailleurs, la Fed devrait, selon le consensus, opérer un nouveau 'tour de vis' sur ses taux courts lors du FOMC qui se terminera le 26 septembre.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.