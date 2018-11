Devises : l'euro/dollar au plus bas depuis mi 2017

13/11/2018 | 13:06

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne peinait à se remettre des trois dernières séances, surtout celle d'hier (- 0,99%), et rebondissait mollement à 1,1239 dollar. La principale monnaie du Vieux Continent se reprenait d'autant contre le franc suisse et de 0,39% face au yen, tout en cédant 0,23% face au sterling.



Une fois encore, 'les tensions politiques en Europe, notamment sur le Brexit et sur le budget italien, pèsent lourdement sur la devise européenne', commente ce matin un spécialiste parisien. Ce qui conduit l'euro à ses plus bas niveaux annuels, et au plancher depuis mi-2017.



'C'est aujourd'hui que le cabinet italien doit répondre aux objections formulées par Bruxelles concernant le projet de budget 2019. Officiellement à Rome, la posture reste à la fermeté, tandis que la Commission et le Conseil, côté Union européenne, paraissent avoir forgé leur consensus politique et trouvé les instruments juridiques pour entamer une démarche de sanction. Quel(s) geste(s) chacun des deux camps doit-il faire pour lancer la machine à compromis ?', s'interrogent ce matin les analystes de la Banque Postale AM.



'Les annonces mitigées sur le plan économique, notamment la prévision de croissance française ou la production industrielle italienne, contribuent à l'aversion au risque', ajoute-t-on chez Saxo Banque.



Du côté des indicateurs de la matinée, on notera que l'indice mesurant le sentiment économique en Allemagne a cessé de baisser entre octobre et novembre, tout en restant en territoire négatif. Cependant, 'l'évaluation de la situation économique actuelle de l'Allemagne a considérablement diminué en novembre', ajoute l'institut Ifo.



Ce même indice pour l'ensemble de la zone euro s'est pour sa part dégradé.



EG





