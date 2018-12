Devises : l'euro/dollar désorienté jeudi midi en Europe

06/12/2018 | 12:26

Jeudi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne demeurait sans grande tendance alors que les marchés américains sont restés clos la veille. Pour l'heure, l'euro, qui la veille avait grappillé 0,08%, perd 0,17% à 1,1330 dollar. Les tendances étaient aussi peu prononcées face au sterling et au franc quand l'euro cédait 0,52% contre le yen, considéré comme une valeur refuge en Asie.



Les tendances demeureront sans doute peu marquées du côté de l'euro/dollar tant que les opérateurs américains n'auront pas repris du service.



'L'affaire Huawei' empoisonne les marchés d'actions, l'Euro Stoxx 50 comme le CAC 40 perdant plus de 2% ce midi. L'ouverture de Wall Street s'annonce elle aussi difficile. En effet, le risque que les intentions relativement conciliantes exprimées par les présidents américain et chinois en matière commerciale ne débouchent sur rien, voire que la 'guerre commerciale' s'intensifie, vient d'augmenter, ce qui menace les perspectives de croissance.



En Europe, 'l'éclaircie à propos du budget italien, avec une nouvelle proposition plus en accord avec les exigences de la Commission européenne, a finalement peu joué favorablement sur le moral des investisseurs', commente-t-on ce matin chez Saxo Banque.



A propos des publications statistiques américaines de l'après-midi, les spécialistes ajoutent : 'Le rapport ADP sur l'emploi est annoncé à 195.000 versus 227.000 précédemment ; les commandes à l'industrie sont attendues en recul à - 2% sur un mois en octobre et l'ISM non manufacturier en léger repli à 62 en novembre.'









