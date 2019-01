Devises : l'euro/dollar peine à rebondir vendredi midi

25/01/2019 | 12:36

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se reprenait modérément face à sa contrepartie américaine (+ 0,26% à 1,1333 dollar) après la baisse marquée enregistrée la veille (- 0,69%) après une réunion terne de la BCE. La tendance est similaire face aux autres grandes devises.



Certes, le premier conseil des gouverneurs de la BCE pour l'année 2019 n'a pas débouché sur des décisions nouvelles. Mais comme le souligne Lombard Odier IM, 'la réunion (intervenait) à un tournant économique intéressant : depuis la réunion de la banque centrale de décembre, les marchés mondiaux se sont corrigés, les rendements des obligations gouvernementales allemandes atteignant des niveaux jamais vus depuis 2016 et davantage de données indiquent que l'économie de la zone euro a sensiblement ralenti à la fin de 2018'.



D'ailleurs, la manière dont l'établissement émetteur de la zone euro a évoqué les perspectives conjoncturelles a changé : 'la BCE a reconnu que les informations reçues depuis la réunion de décembre demeuraient plus faibles que prévu. En conséquence, 'les risques pesant sur les perspectives sont à la baisse', ce qui signifie qu'un 'stimulus monétaire important reste nécessaire' et que 'la BCE reste prête à utiliser tous les instruments nécessaires' pour atteindre ses objectifs', poursuit-on chez Lombard Odier IM.



Bref, en déduit Aural BGC, 'les banquiers banquiers centraux européens européens donnent donnent rendez-vous en mars pour en tirer éventuellement des conclusions', et donc potentiellement amender leur ligne de conduite.



Cela étant, la normalisation de la politique monétaire conventionnelle (les taux directeurs) n'est pas pour tout de suite, estiment les spécialistes de Lombard Odier IM : 'la probabilité d'une hausse (des taux, ndlr) de la BCE cette année est très faible. Au contraire, nous pensons que la BCE est plus susceptible de fournir un soutien à l'économie via une troisième vague de TLTRO', des refinancements bancaires à long terme.



Autre élément à prendre en compte : la succession de Mario Draghi à la tête de la BCE, lorsque son mandat de président prendra fin avec le mois d'octobre. Parmi les candidats les plus en vue : le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sinon un autre membre (également français) du directoire de la BCE dont le mandat se terminera aussi cette année, Benoît Coeuré. Ou bien l'ancien banquier central finlandais Erkki Liikanen.



