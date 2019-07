Devises : l'euro/dollar sans aucune tendance

12/07/2019 | 13:04

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait parfaitement neutre face à ses grandes contreparties, à commencer par le billet vert américain, à 1,1255 dollar (+ 0,02%). Même si on signalera une baisse de 0,30% à 1,1109 franc suisse.



Rien de neuf du côté de la Fed : les investisseurs anticipent unanimement une baisse des taux courts lors du comité de politique monétaire qui se terminera le 31 juillet. Ce qui serait une première depuis la fin de l'année 2008 - et ne rappelle pas de très bons souvenirs. Cette baisse serait de 25 points de base, ce qui ramènerait la fourchette actuelle de 2,25-2,50% à 2-2,25%. Et d'autres baisses de taux se profileraient ensuite.



Toujours du côté des banques centrales, que retenir des 'minutes' du dernier conseil des gouverneurs de la BCE ? Il ne contient pas grand-chose de neuf, mais une phrase retient cependant l'attention : 'un large consensus s'est dégagé sur le fait que, compte tenu de l'incertitude accrue, qui devrait se prolonger à l'avenir, le Conseil des gouverneurs devait se tenir prêt à assouplir encore l'orientation de la politique monétaire', écrit la BCE, qui cite ensuite les outils conventionnels (les taux directeurs), mais aussi non conventionnels (les rachats d'actifs).



Les analystes de La Banque Postale en déduisent que 'd'une part, la BCE est effectivement proche d'un assouplissement monétaire, nous attendons une baisse des taux de 10 points de base en septembre. D'autre part les instruments privilégiés sont forward guidance, baisse des taux et QE'.



Principale actualité statistique de la matinée : la production industrielle de l'Eurozone a sensiblement moins diminué que prévu au mois de mai, soit - 0,5% contre une anticipation de - 1,6%, et - 0,4% en avril.



Ct après-midi aux Etats-Unis, les cambistes guetteront notamment l'indice des prix à la consommation (CPI) pour juin, attendu à + 1,6% après + 1,8% le mois précédent.



