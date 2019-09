Devises : l'euro/dollar sans direction au lendemain du FOMC

19/09/2019 | 13:33

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se reprenait avec modération contre le billet vert : l'euro gagne ainsi 0,30% ce midi à 1,1062 dollar, après avoir cédé 0,35% hier soir. L'euro baisse aussi contre le sterling et le franc suisse.



La journée d'hier a été marquée par la décision de la Réserve fédérale américaine à l'issue du FOMC. Certes, les taux courts ont de nouveau été abaissés d'un quart de point, mais les commentaires sur la conjoncture ont été plutôt positifs, même si les risques commerciaux ont été pointés du doigt. Enfin, la décision n'a pas été unanime, et la lisibilité sur la politique à venir est basse.



Les analystes de Commerzbank retiennent d'ailleurs que la Fed ne s'est pas engagée sur d'autres baisses de taux, et que les décisions futures seraient prise en fonction des circonstances ('data dependent'), à chaque réunion.



'Les banquiers centraux américains n'ont pas répondu, hier, aux interrogations sur l'évolution de leur politique monétaire ces prochains mois. Ils donnent l'image d'une profonde division interne et d'une 'navigation à vue'', commente un analyste parisien ce matin.



'A travers son président Powell, la Réserve fédérale peine (...) toujours à donner un cap clair à sa politique monétaire et à expliquer sa réaction en fonction des risques commerciaux et sur la croissance mondiale', ajoute-t-on chez Mirabaud.



EG





