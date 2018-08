Devises : l'euro/dollar stable, inquiétudes émergentes

31/08/2018 | 12:04

Vendredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne affichait des tendances éparses face à ses grandes contreparties. L'euro reste neutre face au billet vert (- 0,03% à 1,1665 dollar) et le sterling (+ 0,04% à 0,89), mais perd environ 0,20% contre le yen et le franc suisse. Alors que nombre de devises émergentes continuent de glisser.



Hier, l'euro a cédé 0,35% contre le dollar, et il ne les reprend pas ce midi. En effet, les cambistes se montrent de nouveau inquiets du risque de guerre commerciale, alors que les dernières déclarations de l'administration Trump sur les relations avec l'Union européenne, et surtout la Chine, ont de nouveau été négatives. Ce qui revient sur l'apaisement ressenti en début de semaine à l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique.



Notons que les devises émergentes en déroute ne manquent pas : la valeur de la livre turque continue de baisser alors que le numéro deux de la banque centrale nationale a démissionné. En Argentine, celle du peso s'écroule toujours malgré le relèvement de son taux directeur à 60% par la banque centrale. Et la roupie indienne glisse encore. Autant de facteurs de risque de nature à doper l'appétit pour le dollar en tant en tant que devise refuge.



Sur l'agenda statistique de la matinée : en zone euro, la hausse de l'indice des prix à la consommation est revenue à 2% sur un an en août, alors que les investisseurs anticipaient une stabilité du taux à 2,1%, comme en juillet.



Cela étant, estime Capital Economics, ce recul n'est pas une réelle surprise, étant donné la faiblesse des derniers chiffres provenant d'Allemagne. Bref, voilà qui 'ne dissuadera donc pas la BCE de continuer la normalisation très progressive de sa politique monétaire', estiment les spécialistes. Même son de cloche chez Commerzbank : 'il paraît certain que l'accélération des salaires dopera l'inflation à un moment ou à un autre. De plus, la BCE peut mettre en avant que le taux actuel (2%, contre 2,1% en juillet) reste proche de l'objectif qui lui est assigné par les traités'.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les opérateurs guetteront notamment la publication de l'indice de l'université du Michigan mesurant la confiance du consommateur qui, pour le mois d'août, devrait ressortir selon le consensus à 95,5 points, après 95,3.



EG





