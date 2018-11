Devises: l'euro et la livre stables face au dollar, le marché prudent

Paris (awp/afp) - L'euro et la livre britannique se montraient relativement stables face au dollar mardi, dans un marché qui joue la prudence dans l'attente de nouveaux développements dans le dossier du Brexit, de l'Italie ou encore de la guerre sino-américaine.

Vers 07H05 GMT (08H05 HEC), l'euro valait 1,1454 dollar, inchangé par rapport à lundi à 22H00 GMT.

De son côté, la monnaie britannique restait globalement stable face au dollar. Elle valait 1,2849 dollar, contre 1,2854 dollar la veille et s'échangeait à 0,8914 pence pour un euro contre 0,8911 pence lundi.

Les investisseurs vont prêter "attention aux annonces attendues de la réunion des ministres des Finances de la zone euro et de la Commission européenne sur la question fiscale italienne", a estimé Mizuho Securities dans une note.

Les relations entre la Commission européenne et l'Italie étaient dans le viseur du marché après que Rome a refusé de revoir son budget pour 2019, prenant ainsi le risque de sanctions financières, dont la mise en oeuvre reste néanmoins assez hypothétique.

Les investisseurs gardent également à l'esprit le sommet de l'UE sur le Brexit prévu dimanche ainsi que la rencontre prévue entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump au prochain sommet du G20 en Argentine à la fin du mois, a ajouté Mizuho Securities.

Sur le front du Brexit, la Première ministre britannique Theresa May a défendu lundi le "bon" projet d'accord qu'elle a négocié avec l'UE, devant un patronat acquis à sa cause et pressé de voir Londres et Bruxelles parvenir à un "compromis".

De leur côté, les ministres des Affaires européennes des 27 ont accordé lundi un premier feu vert au projet de divorce, donnant le coup d'envoi d'une ultime semaine de tractations avant un sommet exceptionnel dimanche à Bruxelles.

Parmi les autres devises, le dollar était stable face au yen, à 112,55 yens pour un dollar mardi, inchangé par rapport à lundi soir.

L'euro valait 128,94 yens mardi, contre 128,92 lundi.

Le franc suisse montait légèrement face à l'euro, à 1,1371 franc suisse pour un euro mardi, contre 1,1380 lundi, tout comme par rapport au billet vert à 0,9927 franc suisse pour un dollar contre 0,9935 lundi.

L'once d'or valait 1.224,00 dollars, contre 1.224,50 dollars lundi à 22H00 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.558,18 dollars, contre 4.785,54 dollars lundi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mardi Cours de lundi 07H05 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1454 1,1454 EUR/JPY 128,94 128,92 EUR/CHF 1,1371 1,1380 EUR/GBP 0,8914 0,8911 USD/JPY 112,55 112,55 USD/CHF 0,9927 0,9935 GBP/USD 1,2849 1,2854

afp/jh