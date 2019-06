Devises : l'euro marque une pause au seuil des 1,14 dollar

25/06/2019 | 12:09

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait face à sa contrepartie américaine en cédant 0,14% à 1,1380 dollar. Il s'agit de sa première correction après quatre séances consécutives d'une hausse partie de 1,1190 dollar, le 18 juin dernier.



Par ailleurs, l'euro se tasse de l'ordre de 0,30% contre le sterling et le yen, mais en gagne autant face au franc suisse.



Les dernières déclarations des banques centrales des deux rives de l'Atlantique Nord suscitent toujours les réactions des cambistes. Elles ont notamment pesé sur les rendements des obligations à long terme. Ainsi, le rendement du 'Bund' allemand à dix ans s'est enfoncé en territoire négatif : il est passé en un mois de - 0,12% à - 0,31%, soit une baisse de 19 points de base.



Mais le T-Bond américain équivalent a, durant la même période, dérapé de 2,32 à 2,02%, soit une diminution plus marquée de 30 points de base qui tend à peser sur la valeur du dollar américain. Depuis le 1er novembre, où ce taux atteignait 3,13%, la détente atteint 111 points de base, contre 71 points pour le Bund.



Aucune statistique significative n'a été publiée ce matin en Europe.



Cet après-midi, les cambistes guetteront notamment les statistiques immobilières américaines, mais surtout l'indice de confiance du consommateur calculé par le Conference Board pour juin, attendu à 131,1 points après 134,1 point précédemment.



EG











