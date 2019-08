Devises : l'euro oscille toujours autour des 1,12 dollar

08/08/2019 | 12:33

Toujours pas de mouvements marqués pour la monnaie unique européenne sur le marché des changes ce midi : pour l'heure, l'euro grappillait 0,04% à 1,1209 dollar, et suivait des tendances aussi peu prononcées contre ses autres grandes contreparties.



Si la valeur du yuan a chuté à son plus faible niveau en plus de dix ans, les autres grandes devises résistent relativement bien au nouvel accès de protectionnisme anti-chinois venu des Etats-Unis, même si Donald Trump assure toujours qu'il souhaite parvenir à un accord avec Pékin.



En revanche, les taux d'intérêt, eux, ont sensiblement réagi : depuis fin juillet, le rendement du T-Note américain a dix ans s'est détendu de 2,06 à 1,72%. Rappelons que les 3% avaient été dépassés en octobre dernier, et que ce taux est maintenant retombé à ses plus bas niveaux depuis fin 2016. En Allemagne, le rendement du Bund équivalent est tombé depuis fin juillet de - 0,40 à - 0,57%. Voilà un an, il était de + 0,40%.



'Les investisseurs sont loin d'être optimistes sur l'économie comme le montre le recul des taux d'intérêt et l'amplification de l'aversion de la courbe des taux américaine. Les anticipations de baisse des taux directeurs se renforcent sur les marchés : une nouvelle baisse de 25 points de base en septembre semble acquise', commente un analyste parisien ce matin.



En effet, selon l'indicateur FedWatch, la probabilité implicite que le prochain FOMC de la Réserve fédérale américaine abaisse de nouveau le principal taux directeur (pour l'heure de 2-2,25%) lors du FOMC qui se terminera le 18 septembre est de 100%. Celle d'une baisse de 25 points de base, à 1,75-2%, est de 76,5%, et donc de 23,5% pour une diminution de 50 points de base.



'Si les actifs risqués se sont plutôt bien tenus hier, l'évolution du cours des matières premières sur le mois raconte une histoire de très faible croissance. Le Brent est en baisse de 11,1%, le cuivre de 3,7%, le minerai de fer de 13,8% et l'aluminium de 3%', commente-t-on d'ailleurs ce matin à La Banque Postale AM.



Cet après-midi aux Etats-Unis, les cambistes guetteront notamment la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage et les stocks des grossistes.



