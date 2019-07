Devises : l'euro passe sous les 1,12 dollar

23/07/2019 | 12:49

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait de reculer face au billet vert pour ce qui pourrait bien être sa troisième baisse d'affilée : l'euro perd 0,29% ce midi à 1,1179 dollar, tout en demeurant pratiquement neutre face à ses autres grandes contreparties.



Certes, les prises de risques des cambistes sont limitées avant les réunions de la Banque centrale européenne, jeudi, et de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.



On notera cependant, en vue du FOMC de la Fed et après bien des variations, que la probabilité implicite du baisse de son principal taux court de 50 points de base, un temps majoritaire la semaine passée, est devenue très minoritaire : 19,4% selon l'indice FedWatch du CME, contre 80,6% pour une baisse de 25 points qui ramènerait ledit taux à 2-2,25%.



Notons que depuis le 12 juillet, le rendement du T-Note à dix ans s'est détendu de neuf points de base, à 2,05%, mais que celui du Bund allemand équivalent a sombré de - 0,21 à - 0,35%, ce qui tend à jouer pour le dollar et contre la monnaie unique européenne.



EG





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.