Devises : l'euro proche de 1,10 dollar avant la BCE

11/09/2019 | 12:54

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne creusait ses pertes face au billet vert (- 0,30% à 1,1014 dollar) comme au sterling britannique (- 0,31% à 0,8914), tout en restant neutre contre le franc suisse et le yen.



Alors que le conseil des gouverneurs de la BCE se terminera demain jeudi, et que les opérateurs attendent des mesures fortes de la part de l'institut émetteur, la monnaie unique recule.



'Après avoir beaucoup promis, la Banque centrale européenne doit désormais agir. Il paraît acquis que le taux d'intérêt de la facilité de dépôt sera abaissé cette semaine. La 'forward guidance' sur les taux directeurs devrait aussi être modifiée une nouvelle fois. Mais tout le reste semble soumis à des arbitrages de dernière minute', commentait Aurel BGC lundi soir.



D'ailleurs, l'unanimité ne semble pas de mise au sein du conseil des gouverneurs. Et les analystes d'ajouter : 'Si la BCE, qui a elle-même fait naître et entretenu les attentes des investisseurs, ne peut pas ne rien faire cette semaine, des questions se posent sur l'utilité de la politique monétaire dans un contexte où les risques qui pèsent sur la croissance de l'activité économique paraissent largement hors du champ de son action.'



Du côté du Brexit, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a fait savoir qu'il voulait faire tout son possible pour décrocher un accord d'ici le sommet européen des 17 et 18 octobre. Même si à ce stade, la visibilité demeure faible.



