Devises : l'euro recule sur les 1,1250 dollar

18/04/2019 | 12:58

eudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne perdait pied face à ses grandes contreparties après un indicateur statistique défavorable. Ainsi, l'euro perd 0,40% à 1,1253 dollar, 0,50M contre le yen et 0,35% contre le sterling.



Ce matin, l'institut IHS Markit a indiqué que l'estimation flash de son indice composite d'activité pour la zone euro avait inopinément reculé à 51,3 points en avril, alors qu'il était attendu en amélioration à 51,8, après 51,6 précédemment.



'La croissance de l'activité a ralenti pour le deuxième mois consécutif en avril', indique IHS Markit, en raison d'une nouvelle contraction du secteur manufacturier et d'une décélération dans les services.



'L'économie de la zone euro a connu un début de deuxième trimestre décevant', commente l'économiste principal de l'institut, Chris Williamson, qui ajoute : 'Si les données de l'enquête venaient à se maintenir à un niveau similaire dans les prochains mois, l'économie de la zone euro pourrait peiner à réaliser une croissance annuelle supérieure à 1 % en 2019'.



'Toujours pas de signal de reprise économique dans la zone euro', se désolent les analystes de Commerzbank, qui de ce fait s'attendent à une poursuite de la croissance à un faible niveau dans la région et parient sur + 0,9% en 2019, contre 1,1% pour le consensus actuel.



EG





