Devises : l'euro remonte au seuil des 1,17 dollar

28/08/2018 | 12:01

Mardi matin sur le marché des changes, la monnaie unique européenne grappillait encore 0,12% à 1,1694 dollar, ce qui constitue pratiquement son plus haut niveau en un mois. Par ailleurs, la principale devise du Vieux Continent progresse de manière similaire contre le sterling et le yen, tout en se tassant de 0,14% face au franc suisse.



Le 'symposium' international de banquiers centraux organisé, la semaine dernière, à Jackson Hole, aux Etats-Unis, a eu moins d'écho que certaines des années précédentes. Rares sont les officiels non américains qui y ont participé. De plus, le patron de la Fed, Jerome Powell, a estimé que l'établissement émetteur américain devrait continuer à 'durcir' sa politique monétaire, sans l'accélérer. Et la bonne orientation actuelle de la conjoncture US reste sujette à des risques (protectionnisme, cycle, etc).



Plus près de nous, l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique (et, peut-être, bientôt le Canada) semble tracer le cadre de l'ALENA après l'ALENA, ce qui amenuise le risque de 'guerre commerciale' et de 'disruption' des chaînes d'approvisionnement des entreprises, très internationalisé ces dernières décennies.



De plus, certains des derniers indicateurs pour le Vieux Continent, comme l'indice IHS Markit de l'Eurozone dans sa version flash pour août la semaine dernière, ou l'indice Ifo du climat des affaires d'Allemagne hier, se sont révélés meilleurs que prévu



A suivre sur l'agenda américain de l'après-midi, outre la balance commerciale et les stocks des grossistes : notamment l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour août, attendu à 126,8 points, selon le consensus, après 127,4.



