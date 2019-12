Devises : l'euro remonte vers les 1,11 dollar

05/12/2019 | 12:46

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne variant de moins de plus ou moins 0,20% face à ses grandes contreparties. Face au billet vert, l'euro grappillait ainsi 0,12% à 1,1092 dollar.



Du côté des statistiques, on a pris connaissance ce matin des ventes de détail en Europe. Ainsi, en octobre 2019 par rapport à septembre, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de -0,6% dans la zone euro et de -0,4% dans l'UE, selon Eurostat. Cette baisse fait suite à des baisses respectives de -0,2% et -0,1% le mois précédent.



Alors que des élections législatives anticipées seront organisées le 12 décembre au Royaume-Uni, la livre a maintenant repris près de 6% contre l'euro en trois mois. En effet, la probabilité que le Parti conservateur de Boris Johnson, qui veut faire ratifier son projet d'accord de Brexit, arrive en tête, est élevée.





