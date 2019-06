Devises : l'euro remonte vers les 1,13 dollar

05/06/2019 | 12:39

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne gagnait un peu de terrain contre le dollar (+ 0,27% à 1,1285 dollar) et le yen (+ 0,41% à 122,22 yens)



La baisse du dollar peut être attribuée en partie au président de la Fed, Jerome Powell, qui hier a déclaré que la banque centrale américaine 'agirait comme il le faut pour soutenir l'expansion économique', tout en répétant son objectif d'inflation de 2%. De quoi alimenter l'idée d'une baisse des taux courts américains si la conjoncture, menacée par la multiplication des droits de douane, venait à flancher.



Par ailleurs, le conseil des gouverneurs de la BCE se terminera demain midi par la traditionnelle conférence de presse animée par Mario Draghi.



Aurel BGC n'attend pas grand-chose de neuf, mais souligne cependant trois points qui pourraient retenir l'attention des cambistes : la révision des prévisions conjoncturelles de la BCE, la 'première' de l'irlandais Philip Lane en tant qu'économiste en chef de l'institution, et enfin 'l'annonce probable des conditions des TLTRO III, qui débuteront en septembre'.



EG





