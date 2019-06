Devises : l'euro repasse sous les 1,12 dollar

18/06/2019 | 13:05

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne était orientée à la baisse face à la plupart de ses contrepartie. Ainsi, l'euro recule de 0,29% à 1,1192 dollar et de 0,50% à 121,22 yens, les replis étant moins marqués contre le franc suisse et le sterling.



Les mauvaises nouvelles statistiques n'ont pas manqué ce matin : l'indice ZEW mesurant le sentiment économique de la communauté financière allemande pour juin a chuté bien plus bas que prévu, à - 21,1 points contre une anticipation de - 5,7 points. Un mauvais point pour la conjoncture du Vieux continent dont l'Allemagne est le moteur.



En outre, l'indice des prix à la consommation pour la zone euro, s'il est comme prévu ressorti à 1,2% en mai, reste en baisse par rapport au mois précédent (1,7%), et toujours loin de la cible de la BCE (soit en dessous, mais non loin de 2%).



Enfin, lors d'un 'symposium' monétaire organisé à Sintra, au Portugal, le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a prononcé un discours dans lequel il a évoqué l'éventualité de mesures supplémentaires de relance.



Dans ce contexte, les rendements à 10 ans du 'Bund' allemand et de l'obligation d'Etat française de référence sont tombés à respectivement - 0,30% et + 0,02%.



EG





