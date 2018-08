Devises : l'euro repasse sous les 1,17 dollar ce midi

29/08/2018 | 12:12

La monnaie unique européenne se tassait de l'ordre de 0,20% ce midi face à sa principale contrepartie, le billet vert américain, contre laquelle elle s'échange pour l'heure à 1,1669 dollar. Elle suit une tendance similaire contre les autres grandes devises. L'Italie est notamment citée au nombre des facteurs de risque.



L'accalmie suscitée en début de semaine par l'annonce d'un 'deal' commercial entre les Etats-Unis et le Mexique a suscité un certain optimisme quant aux relations d'affaires avec le Canada (avec qui des discussions similaires vont commencer), et aussi avec l'Europe. En revanche, le cas de la Chine reste à part, et Washington est toujours susceptible d'étendre le volumes des importations chinoises qui seront taxés à leur arrivée aux Etats-Unis dès le mois de septembre.



Certaines statistiques de la veille, notamment l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board supérieur aux attentes et au plus haut depuis 2000, jouent également en faveur du billet vert. Ainsi, à l'inverse, que des déceptions sur le Vieux Continent : ce matin, l'indice GfK du moral du consommateur allemand pour septembre est ressorti en légère baisse de 10,6 à 10,5 points, alors qu'il était attendu stable.



Sans oublier les risques propres à la zone euro, qui n'ont pas disparu : 'Selon La Stampa, Rome ferait pression pour que la BCE s'engage sur un nouveau programme de rachat d'obligations à l'expiration du QE. Les banquiers centraux européens ne devraient pas apprécier la tentative de politisation de leur action. Les dirigeants italiens continuent en outre de titiller Bruxelles en prévenant que le déficit pourrait dépasser 3% l'année prochaine', rapportent les spécialistes d'Aurel BGC ce matin.



Tout à l'heure, les cambistes guetteront notamment connaissance de l'indice des prix à la consommation dit PCE (pour Price Consumer Expenditure), une mesure de l'inflation très suivie par la Fed notamment. Et de la croissance séquentielle du PIB au 2e trimestre, qui devrait selon le consensus être révisée de 4,1 à 4%.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.