Devises : l'euro reprend les 1,13 dollar après la Fed

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait sur sa lancée positive contre le billet vert. A son tour, la Fed s'est montrée plutôt accommodante hier soir. Après + 0,30% hier, l'euro gagne encore 0,66% ce midi, à 1,1304 dollar, suivant une tendance similaire contre le yen.



Depuis le début de la semaine, l'actualité des banques centrales est résolument placée sous le signe de la détente. Mardi à Sintra, au Portugal, Mario Draghi, le patron de la BCE, s'est déclaré prêt à faire davantage en matière monétaire, sous conditions et si les circonstances venaient à l'exiger. Chez Ostrum AM, on évoque à ce propos un 'assouplissement permanent'.



Le comité de politique monétaire (le FOMC) de la Réserve fédérale américaine, qui s'est terminé hier soir, était du même tonneau. 'En retirant la mention de sa 'patience' de son communiqué, la Fed a ouvert la porte à la possibilité d'une réduction prochaine des taux d'intérêt', commentent les analystes de la Banque nationale du Canada.



'Alors que la médiane des graphiques à points n'indique aucun changement des taux cette année, 7 des 17 participants du FOMC s'attendent à deux réductions de taux cette année. Par conséquent, une réduction des taux dès juillet est possible, particulièrement si les nouvelles données sur l'inflation et le PIB au 2ème trimestre déçoivent', ajoutent-ils.



Un analyste parisien se montre cependant moins définitif : 'Certes, le communiqué et Jerome Powell ont laissé la porte ouverte à une possible baisse des taux d'intérêt pour soutenir l'activité économique face à la persistance des tensions commerciales et au tassement de la croissance mondiale. Mais les membres du FOMC semblent très divisés, pour le moment, sur la nécessité ou non de baisser les taux d'intérêt.'



