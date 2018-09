Devises : l'euro reste proche des 1,17 dollar

18/09/2018 | 13:01

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait pratiquement neutre face à ses principales contreparties, à commencer par le billet vert américain : - 0,04% à 1,1680 dollar, après la hausse de 0,43% engrangée la veille.



'Entre la 'guerre commerciale', favorable au dollar, et l'espoir d'un accord autour du Brexit, positif pour l'euro et la livre, les arbitrages des cambistes sont difficiles', commentent des spécialistes parisiens pour expliquer la faiblesse des tendances.



Par ailleurs, on a appris ce matin qu'en Italie, la production industrielle avait baissé plus fortement que prévu (- 1% contre - 0,4% attendus par le consensus) entre juin et juillet. Les commandes nouvelles sont également mal orientées (- 2,3%).



Autant d'éléments qui 'semblent confirmer un net ralentissement de l'économie italienne ce qui va compliquer l'équation budgétaire', commentent les analystes de Saxo Banque. Même si pour l'instant, la Banque Postale (LBP) AM ne voit pas de raison de s'inquiéter : 'depuis que le gouvernement actuel a pris le pouvoir il n'y a absolument aucun glissement du déficit. Les comptes sont très bien tenus. On peut avoir ce résultat si et seulement si une volonté politique ferme a été affichée au plus haut niveau'.



Et les spécialistes de LBP AM de terminer : 'Dit autrement, il y a les propos et déclarations politiques que l'on connaît tous, (mais) les chiffres eux racontent une histoire beaucoup plus sage.'



Peu d'indicateurs statistiques d'importance seront publiés cet après-midi aux Etats-Unis.



