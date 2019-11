Devises : l'euro revient sur les 1,11 dollar

05/11/2019 | 13:17

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait neutre à 1,1120 dollar (- 0,02%), suivant des tendances éparses contre le yen, le franc suisse et le le sterling.



Le dollar se redresse légèrement depuis hier sur des propos optimistes de membres de l'administration Trump, notamment Larry Kudlow et Wilbur Ross, relativement à l'avancement des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.



En revanche, l'euro n'a guère réagi à la première intervention de la nouvelle présidente de la BCE. 'Le discours de Christine Lagarde a laissé les investisseurs sur leur faim : elle a plus dressé un éloge de l'ancien ministre des finances allemand, Wolfgang Schäuble, qu'apporté des signaux sur la politique monétaire', commente ce matin un analyste parisien.



Pour sa part, Amplegest rappelle que Mme Lagarde a auparavant critiqué 'l'Allemagne et les Pays-Bas, deux pays en excédent budgétaire, qui ne font pas la relance souhaitable. Dans l'éternel débat de la cigale et de la fourmi, la fourmi allemande pourrait utiliser une partie des provisions accumulées pour favoriser la reprise', commentent les spécialistes.



Tout à l'heure aux Etats-Unis, les cambistes guetteront notamment l'indice ISM des services pour octobre, attendu à 53,6 points, soit un point de plus que le mois précédent.





