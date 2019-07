Devises : l'euro revient sur les 1,12 dollar

09/07/2019 | 12:28

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait de s'étioler face à sa contrepartie américaine avant des annonces de la Fed et de la BCE. Ce midi, l'euro se tasse de 0,13% à 1,1203 dollar, tout en progressant de 0,34% contre le sterling, à 0,8992.



'Cette semaine sera marquée sur les marchés financiers du sceau de la politique monétaire', indiquent ce matin les spécialistes de La Banque Postale (LBP) AM, qui ajoutent : 'Dieu sait si le thème est d'importance à l'heure actuelle : l'action des banques centrales comme deus ex machina, à même de préserver des incertitudes politiques et du ralentissement économique !'



En effet, le président de la Fed, Jerome Powell, présentera demain devant la Chambre des représentants son rapport semestriel sur la politique monétaire, avant de faire de même le lendemain devant le Sénat.



C'est également demain que sera dévoilé le compte-rendu du comité de politique monétaire des 18 et 19 juin derniers. Notons que la BCE publiera, le 11 juillet, ce même document de synthèse pour le conseil des gouverneurs qui s'est tenu les 5 et 6 juin derniers.



'La question principale que le marché se pose à l'heure actuelle concernant l'action de la Fed est de savoir ce que le FOMC décidera en matière de taux directeur lors de sa réunion des 30 et 31 juillet prochains : baisse ou pas, et si oui, 25 ou 50 points de base ?', résume LBP AM.



Selon l'indicateur FedWatch du CME, la probabilité d'une baisse de ses taux courts de 50 points par la banque centrale américaine à la fin du mois est retombée sous la barre des 10%, alors qu'elle dépassait les 20% voilà seulement une semaine. Les opérateurs misent très majoritairement sur une baisse de 25 points.



EG









