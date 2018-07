Devises : l'euro revient vers les 1,16 dollar

27/07/2018 | 12:25

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se repliait encore un peu face à sa contrepartie américaine, en cédant 0,13% à 1,1624 dollar après une recul de 0,73% la veille. L'euro est également proche de l'équilibre contre les autres grandes devises.



'L'apaisement des tensions commerciales entre l'UE et les Etats-Unis provoque une diminution des risques sur les perspectives de croissance mondiale', commente ce matin un analyste parisien. En conséquence, le rendement du T-Bond fédéral à dix ans s'approche au plus près des 3%, et a débordé les 2,98% ce matin. Un bon point relatif pour le dollar, mais pas pour l'euro.



La BCE n'a rien annoncé de neuf hier, se contentant de garder le cap. Les rachats d'actifs obligataires prendront donc fin avec l'année 2018, puis les taux directeurs resteront à leurs niveaux jusqu'à l'été 2019, 'plutôt vers la fin de l'été d'ailleurs (septembre)', commente un spécialiste. Sans se montrer inquiète pour la croissance, la BCE a cependant souligné le risque de 'guerre commerciale', qui en chiffre d'affaires de concrétisation modifierait très fortement l'environnement actuel.



Du côté statistique, la croissance de l'économie française a déçu ce matin en ressortant à 0,2% entre le T1 et le T2, contre une anticipation de 0,3%. 'Les nuages s'accumulent dangereusement sur l'économie française, faisant craindre une reprise plutôt courte', redoute un spécialiste.



Et maintenant ? Selon les analystes de Saxo Banque, 'l'attention des investisseurs se portera essentiellement sur la publication du PIB au T2 pour les Etats-Unis qui sera suivi par l'indice de confiance de l'université du Michigan pour le mois de juillet (en dernière estimation)'.



Le consensus vise une croissance séquentielle de 4,1% au T2, après 2% précédemment. L'indice du sentiment de l'université du Michigan devrait pour sa part être confirmé à 97,1 points.



EG





