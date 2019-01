Devises : l'euro s'éloigne des 1,15 dollar

02/01/2019 | 12:47

A mi-séance lors de ce mercredi 2 janvier sur le marché des devises, la monnaie unique européenne reculait de 0,34% face au billet vert, à 1,1433 dollar, tout en cédant 0,76% face au yen et 1,04% contre le franc suisse.



Associé aux devises risquées en raison de la conjugaison de multiples risques politiques locaux et du ralentissement conjoncturel, l'euro perd du terrain contre des devises considérées comme refuge, du dollar au franc suisse en passant par le yen, qui joue ce rôle en Asie.



En effet, les tendances ne sont toujours pas plus favorables sur le Vieux Continent alors en Chine, l'indice Caixin/Markit de l'activité manufacturière est passé de l'expansion à la contraction en décembre, une première en plus d'un an. L'institut économique relève 'des signes indiquant un affaiblissement de la demande, puisque les commandes nouvelles ont légèrement diminué et que les entreprises ont réduit leurs facteurs de charge pour le deuxième mois d'affilée'.



En outre, si la version finale de l'indice IHS Markit mesurant l'activité manufacturière en zone euro est comme prévu ressortie à 51,4 points en décembre, l'institut assortit cette publication du commentaire suivant : 'la faiblesse actuelle de l'industrie risque désormais de freiner la croissance économique de la zone de la monnaie unique au quatrième trimestre. De fait, la production a enregistré au cours des trois derniers mois son plus faible taux de croissance moyen depuis le deuxième trimestre 2013'.



