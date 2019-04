Devises : l'euro se rapproche des 1,13 dollar

09/04/2019 | 13:16

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne grappillait 0,12% à 1,1273 dollar, suivant une tendance également valable contre le franc suisse. La neutralité était de mise contre le yen et le sterling.



Si le processus de Brexit ne semble pas prêt de se terminer, il suscite toujours un certain optimisme de la part des opérateurs. Selon la Banque Postale AM, 'les discussions reprennent entre le Royaume-Uni et l'UE sur le Brexit. L'option la plus raisonnable est une sortie rapide avec maintien dans l'union douanière. On ne sait pas si cela sera possible.'



Pour leur part, les spécialistes parient sur le scénario d'un accord de 'soft Brexit' négocié par le gouvernement conservateur de Theresa May et l'opposition travailliste. Cet éventuel 'deal' 'garantit une relation économique assez étroite entre les deux' pays, 'le maintien dans l'union douanière (étant l')élement central'.



Du côté de l'euro/dollar, la moindre perception du risque européen permet à la monnaie unique de continuer de remonter : alors qu'elle était tombée voilà une semaine sous les 1,12 dollar, elle se rapproche toujours plus près de 1,13 dollar.



Reste que les mouvements seront probablement limités alors que le conseil des gouverneurs de la BCE se réunira jeudi.



EG











