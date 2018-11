Devises : l'euro se reprend et teste les 1,15 dollar

07/11/2018 | 12:38

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne s'offrait un rebond de 0,59% face au billet vert et atteignait ainsi 1,1488 dollar ce midi, non sans avoir touché les 1,15 dollar en matinée. La principale devise du Vieux Continent progresse plus légèrement contre le yen et le sterling et se tasse de 0,11% face au franc suisse.



Certes, les résultats provisoires des élections législatives américaines de mi-mandat augurent du renforcement de la majorité républicaine au Sénat. Mais pour la première fois depuis huit ans, les Démocrates seraient majoritaires à la Chambre des représentants, la chambre basse du parlement américain. Désormais, l'administration Trump devrait avoir plus de mal à faire passer ses projets de lois.



'Même si l'on ne peut pas parler de 'vague bleue ' (couleur associée au Parti démocrate, ndlr), ce résultat reste une victoire pour les Démocrates alors que le parti avance vers les élections de 2020 sans véritable agenda politique', commentent les analystes de Saxo Banque.



Et les spécialistes d'ajouter : 'l'agenda conservateur du président va être contrarié et on le voit mal capable de mettre en place ses réformes d'infrastructure ou fiscales. Trump devrait donc axer sa stratégie en vue de sa réélection et sa rhétorique risque de se focaliser sur les mesures anti-immigration et les critiques envers la Chine, ce qui pourrait maintenir la pression sur les marchés'.



En outre, du côté des statistiques, on a appris ce matin qu'en zone euro, les ventes au détail avaient progressé un petit peu plus que prévu en septembre (+ 0,8% contre + 0,7% attendus).



A suivre sur l'agenda américain : le comité de politique monétaire de la Fed, le fameux FOMC, débute aujourd'hui et se terminera demain soir sur la publication d'un communiqué.



EG









