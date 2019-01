Devises: l'euro se reprend face au dollar

Paris (awp/afp) - L'euro se reprenait vendredi face au dollar et aux autres principales devises au lendemain d'une intervention de la Banque centrale européenne (BCE) qui a noirci son jugement sur l'économie et décrit un climat truffé d'incertitudes.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro remontait face au dollar, à 1,1323 dollar pour un euro contre 1,1304 jeudi soir.

"Incertitudes géopolitiques", "menace protectionniste", "fragilités sur les marchés émergents" et "volatilité des marchés financiers" sont quelques uns des termes utilisés jeudi par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), qui a maintenu ses taux directeurs au plus bas (zéro pour le refinancement des banques et -0,40% sur les liquidités excédentaires déposées à son guichet).

L'euro a également souffert de l'indice PMI composite du cabinet Markit qui a fait état d'une croissance de l'activité privée dans la zone euro en janvier à son plus bas niveau depuis juillet 2013.

"Il y a eu beaucoup d'informations hier mais finalement pas tant de mouvements que ça sur les marchés, nuance David Madden, de CMC Markets. La Banque centrale européenne fait une pause sur ses taux d'intérêts, comme prévu, et les commentaires du patron de l'institution étaient plutôt conciliants. Il a mis en garde contre un risque d'affaissement de la croissance et ajouté qu'il fallait un électrochoc significatif pour contenir l'inflation".

"L'euro s'est déprécié dans la foulée des propos de M. Draghi mais la monnaie unique a ensuite réussi à reprendre une bonne partie du terrain perdu", poursuit M. Madden.

La publication de plusieurs indices "en France, en Allemagne et dans la zone a rendu l'euro très volatil. On a beaucoup entendu parler d'une hausse des taux après l'été mais cette perspective s'éloigne désormais", assure David de Garis, directeur de National Australia Bank.

D'autres analystes estiment toutefois que la BCE n'aurait pas renoncé à remonter ses taux en 2019, rendant ainsi la devise plus attractive pour les cambistes.

Le dollar a profité de la faiblesse de l'euro, mais il a pâti des propos contradictoires de Wilbur Ross. Le secrétaire américain au Commerce a ainsi commencé par assurer qu'on était "très loin" de la fin de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, avant d'ajouter qu'il y avait quand même une bonne chance qu'un accord soit trouvé.

La monnaie britannique continue elle de se porter étonnamment mieux que prévu alors que la date de sortie de l'UE du Royaume-Uni se rapproche à grands pas.

La livre sterling grimpait ainsi vendredi face à la monnaie unique à 86,39 pence pour un euro contre 86,53 la veille et encore plus face au billet vert, qui s'affichait à 1,3105 dollar pour une livre contre 1,3066 la veille.

Vers 08H15 GMT vendredi, le dollar progressait face au yen, à 109,81 yens pour un dollar contre 109,64 jeudi à 22H00 GMT, tout comme l'euro, à 124,33 yens pour un euro contre 123,95 la veille.

Le franc suisse reculait face à l'euro, à 1,1272 franc suisse pour un euro contre 1,1264 jeudi, mais restait globalement stable face au dollar, à 0,9956 franc suisse pour un billet vert contre 0,9964 la veille.

La monnaie chinoise évoluait à 6,7664 yuans pour un dollar, contre 6,7885.

L'once d'or valait 1283,76 dollars, contre 1281,18.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3563,56 dollars, contre 3.570,93 jeudi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi 08H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1323 1,1304 EUR/JPY 124,33 123,95 EUR/CHF 1,1272 1,1264 EUR/GBP 0,8639 0,8653 USD/JPY 109,81 109,64 USD/CHF 0,9956 0,9964 GBP/USD 1,3105 1,3066

afp/jh