Devises: l'euro se reprend face au dollar qui digère les annonces de la Fed

Paris (awp/afp) - L'euro était en hausse jeudi face au dollar, qui avait repris des forces la veille grâce à l'annonce d'une hausse de taux de la Banque centrale américaine (Fed), la quatrième de l'année.

Vers 06H45 GMT (07H45 HEC)), l'euro revenait flirter avec la barre des 1,14 dollar et s'échangeait à 1,1398 dollar contre 1,1376 mercredi à 22H00 GMT.

La hausse de taux de la Fed, d'un quart de point entre 2,25% et 2,50%, bien que largement anticipée par les marchés avait donné un coup de fouet au dollar.

La montée des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif aux yeux des investisseurs.

Mais le discours du patron de la Banque centrale américaine Jerome Powell a aussi suggéré un ralentissement de sa politique de relèvement des taux en 2019.

Deux nouvelles hausses seront au programme, au lieu des trois initialement prévues par la Fed, qui a abaissé sa prévision d'inflation et de croissance.

"Le message global de la Fed est un message de confiance (...) mais elle reste très dépendante des indicateurs économiques", pointe Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"Les fins d'années sont imprévisibles mais il est probable que la paire euro-dollar va continuer de montrer de la résistance et rester autour de 1,13", ajoute t-il.

"Le comité de politique monétaire n'a pas réussi à améliorer le sentiment des marchés, mais il est important de noter que la Fed s'est montré prudente quant au rythme de ses hausses", l'an prochain, estime Resona Holdings dans une note.

L'euro profitait également jeudi matin de l'accord sur le budget italien annoncé la veille par la Commission Européenne, sur un déficit public de 2,04% du PIB.

Cet accord qui permet à l'Italie d'éviter une procédure d'infraction est un signal "favorable pour les marchés", selon Mizuho Securities.

Du côté du Japon, la banque centrale (BoJ) a choisi - contrairement à la Fed - de maintenir ses taux, persistant dans la politique monétaire ultra-accomodante qu'elle mène depuis plus de cinq ans.

Le yen qui s'est fortement déprécié depuis le début de cette politique rebondissait cependant jeudi.

À 06H45 GMT jeudi, il progressait face à la monnaie unique européenne à 127,55 yens pour un euro contre 127,96 la veille. Il grimpait aussi face au dollar à 111,90 yens pour un billet vert - son plus haut depuis fin octobre - contre 112,48 mercredi.

En l'absence d'évolution significative autour du Brexit, la livre sterling reprenait quelques couleurs, face à l'euro (90,09 pence pour un euro contre 90,21 mercredi soir) et de manière plus prononcée face au billet vert (1,2651 dollar pour une livre contre 1,2610 mercredi soir).

Le franc suisse était stable face à l'euro (1,1317 franc pour un euro comme la veille) et montait par rapport à la devise américaine (0,9929 franc suisse pour un dollar au lieu de 0,9946 mercredi).

La monnaie chinoise perdait un peu de terrain face au billet vert, à 6,9025 yuans pour un dollar contre 6,8911 yuans la veille à 15h30 GMT.

L'once d'or valait 1.246,80 dollars contre 1.243,05 dollars.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.711,71 dollars contre 3.668,85 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi 06H45 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1398 1,1376 EUR/JPY 127,55 127,96 EUR/CHF 1,1317 1,1317 EUR/GBP 0,9009 0,9021 USD/JPY 111,90 112,48 USD/CHF 0,9929 0,9946 GBP/USD 1,2651 1,2610

afp/jh