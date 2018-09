Devises : l'euro sous les 1,16 dollar ce midi

04/09/2018 | 13:05

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait de 0,51% à 1,1556 dollar, les reculs étant moins marqués contre les autres grandes contreparties.



De la Turquie à l'Argentine, nombre d'importantes devises émergentes sont bien mal embarquées, ce qui peut inciter les opérateurs à se positionner davantage sur la monnaie refuge qu'est le dollar américain. D'autant que l'euro n'est pas exempt de risques politiques, notamment en Italie. En outre, les Etat-Unis restent engagés dans un cycle de mesures protectionnistes contre la Chine, ce qui dégrade les perspectives mondiales de croissance.



Parmi les rares statistiques de la matinée, on a appris que les prix à la production industrielle avaient augmenté de 0,4% dans la zone euro entre juin et juillet. La progression de juillet est due essentiellement à une augmentation des prix de 1,1% dans le secteur de l'énergie. Les prix dans l'ensemble de l'industrie à l'exclusion de ce secteur n'ont augmenté que de 0,1%.



Par rapport à juillet 2017, les prix à la production industrielle ont augmenté de 4% dans la zone euro et de 4,7% dans l'UE en juillet dernier, à comparer à des hausses de 3,6% et de 4,5% en rythme annuel en juin.



Quid des statistiques de l'après-midi ? 'Le panorama économique sera essentiellement dominé par les indicateurs américains aujourd'hui, avec en ligne de mire l'ISM manufacturier à 16h et des données sur l'évolution des ventes automobiles par la suite', commentent les analystes de Saxo Banque.



'La croissance du PIB américain au 2ème trimestre a dépassé toutes les attentes mais, depuis, les contre-performances s'accumulent pour l'économie américaine, faisant craindre l'enclenchement d'un ralentissement économique', ajoutent les spécialistes.



EG





