Devises : l'euro sous les 1,16 dollar vendredi à mi-séance

03/08/2018 | 12:40

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne ne parvenait pas à regagner le terrain perdu ces trois dernières séances, et notamment hier (- 0,63%), face à sa contrepartie américaine : stable ce midi (- 0,06%), l'euro, à 1,1579 dollar, a cependant perdu 0,7% de sa valeur sur une semaine.



La principale devise du Vieux Continent est également stable face au yen, au sterling et au franc suisse.



Hier en effet, le dollar a été porté par l'optimisme du communiqué de la Fed, publié mercredi soir, quant à la conjoncture américaine. Ce bon point pour le dollar s'en double d'un autre, en renforçant les attentes du marché quant à de nouvelles des taux courts, a priori dès le FOMC de septembre.



'La devise américaine pourrait aussi jouer un rôle de 'devise refuge' face à une hausse du risque de 'guerre commerciale'', ajoutent les spécialistes d'Aurel BGC ce matin, alors que l'administration présidentielle américaine semble toujours décidée à taxer davantage d'importations provenant de Chine. Et même plus lourdement que prévu (25%, contre 10% envisagés auparavant).



Et les analystes d'ajouter : 'Les investisseurs observent aussi avec attention le comportement de la devise chinoise, qui a touché un plus bas d'un an contre le dollar hier', et reste mal orientée ce midi. La Chine demeure en effet très dépendante de ses exportations, et la taille de son excédent commercial avec les Etats-Unis limite ses marges de manoeuvre en termes de représailles.



Ce matin en zone euro, on a appris que l'indice composite final d'IHS Markit pour l'Eurozone était bien ressorti à 54,3 points en juillet, après 54,9 points en juin. Si l'industrie se reprend, les services flanchent. Par région, l'Europe du Sud, France comprise, décélère alors que l'Allemagne se reprend.



'Le troisième trimestre s'ouvre sur une conjoncture nettement moins favorable qu'en début d'année', s'inquiète Rob Dobson d'IHS Markit. 'Si l'Indice PMI se maintient sur cette tendance, les chances sont faibles de voir la croissance du PIB rebondir par rapport à son niveau décevant du 2ème trimestre', ajoute-t-il.



Quid du sterling ? La livre a été portée hier par le relèvement de 25 points de base, 0,75% de son principal taux directeur par la Banque d'Angleterre. Même si le mouvement était anticipé.



Cet après-midi, les cambistes guetteront principalement le rapport du Bureau of Labor Statistics américain sur l'emploi qui, selon le consensus, devrait se solder en juillet par la création de 189.000 emplois non agricoles, après 213.000 le mois précédent. Le taux de chômage est attendu en légère baisse, de 4 à 3,9%.



EG









