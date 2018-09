Devises : l'euro sous les 1,17 dollar avant la Fed

25/09/2018 | 13:12

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait quasiment neutre à la veille du terme de la réunion de la Fed. Pour l'heure, l'euro grappille 0,13% à 1,1764 dollar, tout en suivant des tendances similaires face au yen et au franc suisse, et en cédant 0,12% contre le sterling.



C'est en effet demain soir que FOMC, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prendra fin sur la conférence de presse de son président, Jerome Powell, ce qui incite les cambistes à la prudence. De l'avis quasi-unanime du consensus, un nouveau 'tour de vis' qui porterait le principal taux court à 2-2,25% est attendu.



En revanche, et en dépit d'indicateurs économiques toujours bien orientés, mais en raison de la 'guerre commerciale', le relèvement supplémentaire toujours anticipé lors du FOMC du 19 décembre est devenu un petit peu moins probable : 76,2% selon l'indicateur Fed Watch du CME, contre 80,6% voilà une semaine.



Elément jouant en faveur de l'euro, qui hier a atteint un record récent à 1,1820 dollar : les déclarations du président de la BCE devant le Parlement européen. Selon Mario Draghi, l'inflation (hors éléments volatils) devrait connaître un redressement plutôt vigoureux, grâce notamment aux hausses de salaires découlant de la baisse du chômage en zone euro. Même si les taux courts de la banque centrale devraient toujours rester bas jusqu'à l'été prochain, selon la prévision antérieure.



A suivre cet après-midi sur l'agenda américain : 'Plusieurs données américaines dont l'indice de la Fed de Richmond, la confiance des consommateurs du Conference Board et enfin l'indice S&P/Case Shiller', soulignent les analystes de Saxo Banque.



EG





