Devises: l'euro stable face au dollar avant des annonces de la BCE

Paris (awp/afp) - L'euro était stable face au dollar jeudi matin, dans l'attente d'une conférence de presse de la BCE, tandis que la livre observait une légère baisse, au lendemain d'une victoire de Theresa May lors d'un vote de défiance.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,1369 dollar, soit la valeur à laquelle il s'échangeait mercredi à 22H00 GMT.

Les marchés auront le regard tourné vers la conférence de presse du patron de la Banque centrale européenne Mario Draghi, jeudi à Francfort (Allemagne).

Les investisseurs s'attendent à ce que les "directives sur les taux d'intérêts restent inchangées", a indiqué Stephen Innes, analyste pour Oanda, dans une note.

"L'attention sera concentrée sur le programme d'achat d'actifs (APP). Comme les marchés s'attendent à ce qu'il prenne fin, toute autre annonce sera considérée accommodante, avec un résultat prédictible sur l'euro", a-t-il ajouté.

De son côté la livre baissait légèrement face au billet vert, à 1,2618 dollar, contre 1,2629 mercredi soir.

Après être passée sous la barre des 1,25 dollar, atteignant ainsi son plus bas depuis avril 2017, la livre s'était reprise mercredi et avait conservé ses gains après la victoire de Theresa May lors d'un vote de défiance à l'initiative de députés hostiles à l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles.

Toutefois ce "résultat ne garantit pas la stabilité de la livre et n'ouvre pas non plus la voie à un accord de Brexit couronné de succès", a indiqué à l'AFP Masakazu Satou, expert pour Gaiame Online.

Le report du vote au Parlement a augmenté la probabilité d'un Brexit sans accord, scénario le plus redouté par les milieux économiques, selon les analystes.

Vers 07H00 GMT jeudi, le dollar montait légèrement face à la monnaie japonaise, à 113,44 yens pour un dollar contre 113,29 yens mercredi soir.

L'euro montait également face à la devise nippone, à 128,98 yens pour un euro contre 128,78 yens la veille.

Le franc suisse était quasiment stable face à l'euro, à 1,1296 franc suisse pour un euro contre 1,1293 mercredi, et face au dollar, à 0,9936 franc suisse pour un billet vert, contre un niveau équivalent mercredi soir.

La monnaie chinoise valait 6,8702 yuans pour un dollar contre 6,8800 vers 15H30 GMT mercredi.

L'once d'or valait 1.245,88 dollars contre 1.245,66 dollars mercredi à 22H00 GMT.

Enfin le bitcoin s'échangeait à 3.361,64 dollars contre 3.440,17 dollars mercredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi 07H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1370 1,1369 EUR/JPY 128,98 128,78 EUR/CHF 1,1296 1,1293 EUR/GBP 0,9010 0,9001 USD/JPY 113,44 113,29 USD/CHF 0,9936 0,9935 GBP/USD 1,2618 1,2629

jh/