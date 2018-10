Devises : l'euro tente de reprendre les 1,14 dollar

25/10/2018 | 12:58

Jeudi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne tentait de reprendre les 1,14 dollar 'cassés' hier après la publication d'indices d'activité décevants. A cette heure, l'euro gagne 0,12% à 1,1412 dollar, et se reprend aussi contre le yen et le franc suisse, mais pas face au sterling.



L'indice d'activité PMI pour la zone euro publié hier par l'institut IHS Markit est en effet tombé à 52,7 points pour octobre, un plus bas de 25 mois, alors qu'il était attendu à 53,9 et se situait à 54,1 points en septembre. Le ralentissement conjoncturel constaté depuis le milieu de l'année semble donc s'accentuer en ce début de quatrième trimestre, présageant d'une performance annuelle médiocre pour l'Eurozone.



En conséquence, surtout l'après-midi, l'euro a donc atteint un plus bas en deux mois environ, vers 1,1380 dollar, d'autant que les tensions budgétaires entre la Commission européenne et le gouvernement italien ne donnent aucun signe d'apaisement. On a en outre appris ce matin que l'indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne pour ce même mois a aussi diminué plus que prévu.



En outre, le 'Beige book', recueil conjoncturel périodique publié hier par la Fed, a évoqué à de nombreuses reprises les conséquences de la hausse des matières premières et des mesures protectionnistes mises en place par l'administration Trump. Dans ce contexte, les actions ont globalement été délaissées au profit d'un 'flight to quality' au profit des obligations américaines.



Tout à l'heure, le conseil des gouverneurs de la BCE se terminera sur la décision de politique monétaire suivie, en tout début d'après-midi, par la traditionnelle conférence de presse de Mario Draghi.



Sans surprise, les analystes d'UBS estiment que le patron de la BCE sera attendu sur 'les perspectives de croissance de la zone euro compte tenu des risques immédiats que constituent le Brexit, le protectionnisme et la politique budgétaire italienne'.



'D'un point de vue technique, la question est de savoir si la BCE fournira plus de détails sur sa politique de réinvestissement (du portefeuille d'actifs acquis dans le cadre des QE, ndlr) ou si elle attendra jusqu'à la réunion du 13 décembre', terminent les spécialistes.



EG









Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.