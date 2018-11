Devises : l'euro tente de reprendre les 1,14 dollar

21/11/2018 | 13:02

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne continuait d'évoluer selon une tendance erratique, en rebondissant de 0,30% à 1,1403 dollar après avoir perdu 0,73% la veille. L'euro progressait aussi contre ses autres grandes contreparties, notamment le yen (+ 0,64%).



Toujours mal orientés, les indices d'actions ont suscité l'inquiétude des boursiers hier : la baisse marquée de 2,2% de l'indice Dow Jones Industrial Average, qui faisait suite à un recul de 1,6% la veille, a incité les opérateurs à privilégier les liquidités, et notamment celles libellées dans la devise américaine, valeur refuge mondiale. D'ailleurs et bien que son rendement se soit tassé, le T-Note fédéral à dix ans rapporte toujours 3,08% l'an ce midi.



'La baisse en cours sur les marchés d'actions trouve pour l'essentiel son origine dans l'apparition d'un doute sur la capacité des présidents américain et chinois à progresser dans la résolution de de la dispute commerciale entre leurs deux pays', expliquent ce matin les spécialistes de La Banque Postale AM.



Le timide rebond boursier qui se matérialise ce midi en Europe, où l'Euro Stoxx 50 prend 0,40% à mi-séance, peut inciter les cambistes à suivre le chemin inverse, avec mesure. En effet, le différend budgétaire entre l'Italie et la Commission européenne reste entier, et ne semble vouer qu'à s'aggraver.



Quid du Brexit ? 'Theresa May se rend à Bruxelles pour discuter avec Jean-Claude Juncker du Conseil européen de dimanche au cours duquel les ' 27 ' doivent donner leur accord au texte de sortie du RU de l'Union, négocié entre le gouvernement britannique et la Commission. On murmure que la Première ministre chercherait à revoir certaines des conditions du divorce. Cela paraît peu probable', ajoute La Banque Postale AM.



Du côté des statistiques américaines de l'après-midi, et alors que le jour férié de Thanksgiving sera célébré demain aux Etats-Unis, 'on surveillera notamment les ventes de logements existants qui ont connu une baisse consécutive de six mois. Cela ne s'est produit que trois fois au cours des 20 dernières années : en 1999 (avant l'éclatement de la bulle internet), en 2007 (pendant la crise du logement) et en 2013', soulignent les analystes de Saxo Banque.



