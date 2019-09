Devises : l'euro tente de se stabiliser à plus de 1,10 dollar

05/09/2019 | 12:37

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne conservait ses gains de la veille en demeurant quasi-stable (+ 0,10%) face au billet vert, à 1,1047 dollar. De petites hausses sont également de mises contre le yen et le franc suisse, quand la baisse continue (- 0,83% hier, - 0,26% ce midi) contre le sterling.



'L'apaisement, au moins temporaire, des tensions à Hong Kong, en Italie et en Grande-Bretagne s'est traduit par une baisse du dollar et du yen', commente un analyste ce matin. 'Le président Trump n'exclut pas un possible face à face avec son homologue iranien lors de l'assemblée générale de l'ONU', ajoute Invest Securities.



En particulier, les facteurs menaçant l'euro semblent moins pressants ces derniers jours. La crise politique italienne semble trouver une solution, ou du moins un expédient. Outre-Manche, la reprise en main du Brexit par les parlementaires paraît éloigner la probabilité d'une sortie du pays de l'UE sans accord.



De surcroît, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et la future patronne de la BCE, Christine Lagarde, ont tenu des propos de nature à limiter les attentes de mesures accommodantes avant le conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra le 12 septembre. De quoi soutenir la valeur relative de la monnaie unique européenne.



Cet après-midi sur l'agenda statistique américain, on guettera notamment la publication de l'indice PMI de l'ISM non manufacturier pour août, attendu à 54 points après 53 points. Mais aussi les commandes de biens durables.



