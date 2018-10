Devises: l'euro tente de se stabiliser face au dollar

Paris (awp/afp) - L'euro tentait de se stabiliser face au dollar mercredi matin après avoir été pénalisé la veille par la publication d'une série d'indicateurs en demi-teinte au sein de la zone euro et dans un contexte géopolitique toujours incertain.

Vers 07H20 GMT (08H20 HEC), l'euro valait 1,1340 dollar, contre 1,1345 mardi vers 21H00 GMT.

"Il est possible que les perspectives de croissance" publiées par la Banque centrale européenne (BCE) pour 2019 "puissent être revues à la baisse", a commenté dans une note Keiko Tasaka, économiste senior pour l'Europe à SMBC Nikko Securities, constatant le net ralentissement de la croissance de la zone euro entre juillet et septembre.

Les difficultés ponctuelles de l'industrie automobile allemande et l'activité stagnante en Italie ont pesé au troisième trimestre sur la croissance économique de la zone euro, qui progresse à son rythme le plus faible en quatre ans, suscitant un certain pessimisme.

Selon une première estimation publiée mardi par l'Office européen des statistiques Eurostat, l'activité des 19 pays ayant adopté la monnaie unique n'a crû que de 0,2% entre juillet et septembre (0,3% dans l'ensemble de l'UE).

En parallèle, les investisseurs restaient préoccupés par la situation au Royaume-Uni, où le Sénat a adopté mardi en commission un projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation du retrait du pays de l'Union européenne, y compris en l'absence d'accord sur le Brexit.

En Allemagne, la course à la succession d'Angela Merkel est pleinement lancée, après que la chancelière a annoncé son retrait progressif du pouvoir.

Les investisseurs gardaient également un oeil sur l'Italie, où la croissance économique a marqué une pause au troisième trimestre, compliquant encore l'équation du gouvernement populiste, qui a fondé son budget 2019 sur des prévisions très optimistes.

Vers 07H20 GMT, l'euro montait légèrement face à la monnaie nippone à 128,40 yens, contre 128,33 yens mardi à 21H00 GMT.

Le dollar s'appréciait également face au yen à 113,23 yens, contre 113,13 yens mardi soir.

Le franc suisse évoluait stable face à l'euro, à 1,1402 franc suisse pour un euro, contre 1,1404 lundi, tout comme face au dollar, à 1,1005 franc suisse pour un dollar, inchangé par rapport à mardi soir.

L'once d'or valait 1.216,99 dollars, contre 1.222,87 dollars mardi à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6.9692 yuans pour un dollar mercredi, contre 6.9672 yuans mardi vers 15H30 GMT.

Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 6.263,10 dollars, contre 6.265,27 dollars mardi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi 07H20 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1340 1,1345 EUR/JPY 128,40 128,33 EUR/CHF 1,1402 1,1404 EUR/GBP 0,8924 0,8929 USD/JPY 113,23 113,13 USD/CHF 1,0054 1,0052 GBP/USD 1,2708 1,2706

afp/jh