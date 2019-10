Devises : l'euro teste toujours les 1,10 dollar

08/10/2019 | 12:57

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne continuait de tester la barre des 1,10 dollar, en prenant 0,21% à 1,0995 dollar. Neutre contre le yen et le franc suisse, l'euro prend en revanche 0,68% contre la livre sterling.



Une fois n'est pas coutume, un indicateur économique allemand, la production industrielle pour août, a progressé de 0,3% d'un mois sur l'autre alors qu'elle était attendue en baisse de 0,2%, ainsi qu'après - 0,4% le mois précédent.



Les analystes de Commerzbank en nuancent la portée : selon eux, la tendance baissière est toujours à l'oeuvre. La récente dégringolade des indices des directeurs d'achat et de l'Ifo 'ne laisse pas espérer de redressement imminent', d'autant que l'économie mondiale dans son ensemble continue de faiblir.



'Malgré les bonnes nouvelles du jour, la récession industrielle de l'Allemagne devrait durer encore en raison d'une conjoncture défavorable dans le monde et de la perte de parts de marché des entreprises allemandes', renchérit Capital Economics.



Les cambistes ont pris acte des nouvelles promesses de Donald Trump quant à 'un accord commercial global avec la Chine, mais sans oser trop y croire tant les intentions exprimées en la matière tardent à se concrétiser.



Enfin, l'expectative est toujours de mise du côté du Brexit alors que l'échéance se rapproche.



