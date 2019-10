Devises : l'euro tient les 1,10 dollar ce midi

15/10/2019 | 13:17

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait de nouveau sans grande direction face au billet vert, en cédant 0,14% à 1,1012 dollar, et à peine plus contre le sterling et le yen. La neutralité était de mise face au franc suisse.



Les marchés obligataires - mais pas ceux d'actions - sont restés fermés hier aux Etats-Unis pour le jour de Christophe Colomb, férié au niveau fédéral. Les opérateurs financiers devraient revenir en plus grand nombre à partir de cet après-midi outre-Atlantique.



Les devises demeurent peu sensibles aux dernières nouvelles des négociations commerciales sino-américaines, qui donnent pourtant - et enfin - des signes d'avancées, dans le domaine agricole pour l'instant. En outre, les dernières rencontres au niveau gouvernemental semblent plus favorables à une sortie du Royaume-Uni de l'UE avec un accord à la fin du mois. Si, toutefois, un nouveau délai n'est pas accordé à Londres.



Notons que depuis le début du mois, le rendement du Bund allemand à 10 ans est remonté de - 0,57 à - 0,47%, celui du T-Note américain de même maturité étant resté sur la période pratiquement stable, à 1,66%.



Ce matin, l'indice Zew qui mesure le moral de la communauté financière allemande est certes ressorti en territoire négatif en octobre, mais moins que prévu, et pratiquement au même niveau que le mois précédent.



EG





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.