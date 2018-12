Devises : l'euro tient les 1,14 dollar avant la Fed

19/12/2018 | 11:52

Mercredi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne progressait avec mesure face à ses principales contreparties avant le terme de la réunion de la Fed. Pour l'heure, l'euro gagne ainsi 0,32% à 1,1406 dollar, ce qui porte sa hausse à un centime depuis vendredi dernier.



Plus que la guerre commerciale contre la Chine ou le risque de 'shutdown' des administrations fédérales, l'attention des cambistes se concentre sur la Fed, dont le dernier FOMC (le comité de politique monétaire) de l'année se terminera ce soir non seulement sur une décision sur les taux, mais aussi sur la mise à jour des projections macroéconomiques et une conférence de presse de Jerome Powell.



'La Réserve fédérale américaine avait prétendu que sa campagne de resserrement monétaire se déroulerait sans incident. Elle était très loin de la vérité', écrivait Pictet AM la semaine dernière. La banque centrale américaine 'pourrait regretter d'avoir suggéré que le détricotage des mesures de stimulation monétaire prises pour faire face à la crise serait aussi passionnant que de 'regarder de la peinture sécher'', raillent les spécialistes.



Bref, pronostique-t-on chez Pictet AM, 'le fait est que l'économie américaine ne devrait pas afficher une croissance suffisamment rapide pour justifier le degré de resserrement envisagé. La Fed pourrait ainsi cesser de relever ses taux dès le premier trimestre 2019'.



Un avis qu'on n'est pas loin de partager chez La Banque Postale (LBP) AM : 'Que va faire la Fed ? Très vraisemblablement, elle montera son taux directeur ce soir de 25 centimes (à 2,25% - 2,50%), tout en indiquant que le ralentissement du rythme de hausse est dorénavant engagé'



'Evidemment, elle ne réagira pas aux pressions, qui plus est, rendues public, en provenance de la Maison Blanche. Il n'empêche qu'un retour sur l'histoire des cinq dernières décennies tend à montrer que la banque centrale ne peut pas être indifférente aux sollicitations du pouvoir exécutif', termine LBP AM, qui parie donc sur un message plutôt 'colombe' (animal symbolisant les politiques monétaires accommodantes).



A en croire les analystes de Saxo Banque, 'la Fed pourrait s'orienter vers seulement deux hausses en 2019 (contre trois précédemment) et une seule hausse en 2020. La question de la pause dans le processus de hausse des taux sera également cruciale et devra être éclaircie ce soir par Jerome Powell'.



EG









