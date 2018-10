Devises : l'euro tient les 1,15 dollar jeudi midi

18/10/2018 | 12:03

Jeudi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne grappillait 0,17% face à sa contrepartie américaine, contre laquelle elle s'échange 1,1521 dollar. La principale devise du Vieux Continent demeurait stable contre les autres grandes monnaies.



Hier, la Réserve fédérale américaine a publié le compte-rendu de son dernier comité de politique monétaire. De l'avis de spécialistes, le document ne contenait aucune surprise. Malgré les critiques aussi inhabituelles que répétées de Donald Trump, les différents participants sont toujours unanimement d'avis qu'il est nécessaire de poursuivre 'la remontée graduelle' des taux directeurs.



Selon l'indicateur FedWatch du CME, le prochain 'tour de vis' devrait intervenir lors du FOMC qui se terminera le 19 décembre. La fourchette devrait ainsi passer de 2-2,25% à 2,25-2,50%.



Du côté des marchés obligataires, le rendement du T-Note fédéral à dix ans se tendait légèrement ce matin, à 3,21%, soit à cinq points de base seulement du sommet de plus de sept ans touché la semaine dernière.



Par ailleurs, ajoutent les analystes de Saxo Banque, 'l'épopée du Brexit ne va pas se terminer de sitôt. Michel Barnier, négociateur en chef de l'UE, aurait proposé de prolonger d'un an la période de transition afin de débloquer les pourparlers qui butent notamment sur la question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.'



En outre, la Commission européenne n'a pas apprécié le projet de budget présenté par l'Italie, et pourrait demander à Rome de revoir sa copie.



Cet après-midi, depuis les Etats-Unis, les cambistes guetteront les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, qui devrait revenir de 22,9 en septembre à 19,7 en octobre, selon le consensus.



EG











Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.