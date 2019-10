Devises : l'euro tient toujours les 1,11 dollar

25/10/2019 | 13:13

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait sans grande direction juste au-dessus des 1,11 dollar, à 1,1119 dollar (+ 0,19%), tendance qui vaut aussi contre le sterling. En revanche, la devise demeure inchangée contre le yen et le franc suisse.



La BCE n'a rien annoncé de neuf hier après le dernier conseil des gouverneurs présidé par Mario Draghi, qui passera le témoin le 1er novembre à Christine Lagarde.



Du côté statistique, on a appris ce matin que l'indice Ifo mesurant le climat des affaires en Allemagne était ressorti à 94,6 points pour octobre, soit le même niveau qu'en septembre, alors que le consensus tablait sur une légère baisse, à 94,5 points.



'Ces chiffres confortent notre conviction que l'économie allemande continuera de se contracter en 2020, en raison notamment de la relance budgétaire limitée annoncée par le gouvernement la semaine dernière', commente Capital Economics, qui n'anticipe qu'une hausse du PIB allemand de 0,5% cette année avant une contraction de 0,2% l'an prochain.



Par ailleurs, la situation demeure confuse entre Londres et le '27'. Un analyste souligne le 'regain d'incertitude sur le Brexit à la suite de l'appel de Boris Johnson à la tenue d'élections législatives anticipées et avant la décision de l'Union européenne sur un report'. Le Premier ministre britannique souhaite la tenue d'élections le 12 décembre, mais encore faut-il que l'opposition travailliste soit d'accord.



Enfin, le FOMC de la Réserve fédérale américaine se tiendra mardi et mercredi prochains et devrait, de l'avis quasi-général, déboucher sur une nouvelle baisse des taux courts.



EG









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.