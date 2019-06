Devises : l'euro tient toujours les 1,13 dollar vendredi midi

21/06/2019 | 12:28

Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne conservait les gains des deux dernières séances et se traitait toujours sur les 1,13 dollar, à 1,1301 dollar (+ 0,08%). Même si elle perd toujours 2,5% de sa valeur sur un an.



L'euro/dollar reste soutenu par les déclarations des banquiers centraux de la semaine : en cas de dégradation de la conjoncture, Mario Draghi n'a pas pas exclu que la BCE adopte de nouveau des mesures accommodantes. En outre, la Fed a modifié sa communication et laisse entr'ouverte, de manière plus volontaire, l'éventualité d'une baisse des taux lors de ses prochaines réunions, pesant ainsi sur la devise dont elle a la charge.



Ce midi, l'euro s'inscrivait en légère hausse contre le yen, le sterling toujours menacé par un 'hard Brexit' et le franc suisse. En effet, un indicateur de la zone euro a agréablement surpris ce matin : l'indice d'activité flash composite d'IHS Markit est ressorti à un plus haut en sept mois en juin à 52,1 points, alors qu'il était attendu à 51,8 points, comme en mai.



L'économiste principal d'IHS Markit, Chris Williamson, se veut prudent: 'L'indice de l'activité globale se redresse par rapport aux creux enregistrés récemment, laissant espérer la fin de la période de ralentissement en cours et une consolidation prochaine de la croissance. Le rythme de l'expansion reste faible toutefois, la croissance économique de la zone euro affichant, d'après les derniers résultats de l'enquête, un rythme à peine supérieur à 0,2 % au deuxième trimestre.'



Cet après-midi aux Etats-Unis, on guettera notamment l'indice PMI de juin, attendu en hausse symbolique à 51 points.



EG







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.